Mourinho’nun hedefi Slimani

Golcü transferi yapmak isteyen Tottenham'da Teknik Direktör Jose Mourinho'nun hedefinde iki isim var. Portekizli hoca, R.Madrid'den Luka Joviç ve eski F.Bahçeli İslam Slimani ikilisinden birini takımında istiyor.
Golcü transferi yapmak isteyen Tottenham'da Teknik Direktör Jose Mourinho'nun hedefinde iki isim var. Portekizli hoca, R.Madrid'den Luka Joviç ve eski F.Bahçeli İslam Slimani ikilisinden birini takımında istiyor.
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