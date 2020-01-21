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Mourinho’nun hedefi Slimani

Golcü i yapmak isteyen Tottenham'da 'nun hedefinde iki isim var. Portekizli hoca, R.Madrid'den Luka Joviç ve eski F.Bahçeli İslam Slimani ikilisinden birini takımında istiyor.

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