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son 7 maçta çakıldı

Avrupa, ve ligde tam anlamıyla hayak kırıklığı yaşattı. Son 7 maçta ligde sadece G.Birliği'ni yenen Yeni , ve 'a yenildi. Türkiye Kupası'nda ise ve maçları kaybedildi. Avrupa'da ise Wolverhampton'a 4-0 mağlup olundu.

Kartal son 7 maçta çakıldı
Beşiktaş son 7 resmi maçta döküldü... Ligde 7.ve 14. haftalarda 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan son 7 resmi karşılaşmada döküldü. Siyah-Beyazlılar son 7 resmi maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.

Avrupa, ve ligde tam anlamıyla hayak kırıklığı yaşattı. Son 7 maçta ligde sadece G.Birliği'ni yenen Kartal Yeni , ve 'a yenildi. Türkiye Kupası'nda ise ve maçları kaybedildi. Avrupa'da ise Wolverhampton'a 4-0 mağlup olundu.



KARİUS'LA YOLLAR AYRILACAK
Sivasspor maçında yediği hatalı gollerle tepki toplayan Karius şimşekleri üstüne çekti. Yönetimin Alman kaleci için girişimde bulunmayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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