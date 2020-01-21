Kartal son 7 maçta çakıldı

Beşiktaş son 7 resmi maçta döküldü... Ligde 7.ve 14. haftalarda 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kartal son 7 resmi karşılaşmada döküldü. Siyah-Beyazlılar son 7 resmi maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş Avrupa, Türkiye Kupası ve ligde tam anlamıyla hayak kırıklığı yaşattı. Son 7 maçta ligde sadece G.Birliği'ni yenen Kartal Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Sivasspor'a yenildi. Türkiye Kupası'nda ise Erzincan ve Erzurum maçları kaybedildi. Avrupa'da ise Wolverhampton'a 4-0 mağlup olundu.
KARİUS'LA YOLLAR AYRILACAK
Sivasspor maçında yediği hatalı gollerle tepki toplayan Karius şimşekleri üstüne çekti. Yönetimin Alman kaleci için girişimde bulunmayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Beşiktaş Avrupa, Türkiye Kupası ve ligde tam anlamıyla hayak kırıklığı yaşattı. Son 7 maçta ligde sadece G.Birliği'ni yenen Kartal Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Sivasspor'a yenildi. Türkiye Kupası'nda ise Erzincan ve Erzurum maçları kaybedildi. Avrupa'da ise Wolverhampton'a 4-0 mağlup olundu.
KARİUS'LA YOLLAR AYRILACAK
Sivasspor maçında yediği hatalı gollerle tepki toplayan Karius şimşekleri üstüne çekti. Yönetimin Alman kaleci için girişimde bulunmayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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