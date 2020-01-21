Jesse’nin bitiriciliği Rodrigues’ten iyi

Eskişehirspor'un eski teknik direktörü Fuat Çapa, eski oyuncusu Jesse Sekidika ile ilgili analizini paylaştı. Tecrübüle hoca, 'Rodrigues ve Bruma'dan daha fazla yüksek gol yüzdesi var. Bitiriciliği üst düzeyde' dedi. Eskişehirspor'un eski teknik direktörü Fuat Çapa, eski oyuncusu Jesse Sekidika ile ilgili analizini paylaştı. Tecrübüle hoca, 'Rodrigues ve Bruma'dan daha fazla yüksek gol yüzdesi var. Bitiriciliği üst düzeyde' dedi.
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