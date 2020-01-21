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Jesse’nin bitiriciliği ’ten iyi

'un eski , eski oyuncusu ile ilgili analizini paylaştı. Tecrübüle hoca, " ve Bruma'dan daha fazla yüksek gol yüzdesi var. Bitiriciliği üst düzeyde" dedi.

Jesse’nin bitiriciliği Rodrigues’ten iyi
Eskişehirspor'un eski Fuat Çapa, eski oyuncusu Jesse Sekidika ile ilgili analizini paylaştı. Tecrübüle hoca, "Rodrigues ve Bruma'dan daha fazla yüksek gol yüzdesi var. Bitiriciliği üst düzeyde" dedi.

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