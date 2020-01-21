Fenerbahçe kupada Kayseri’yi ağırlıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bugün evinde Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak. İlk maç golsüz sonuçlandı. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Kayseri maçında as oyuncuları yedek soyunduracak.
- Spor
- 21.01.2020
- Gazete
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