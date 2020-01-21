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kupada ’yi ağırlıyor

, son 16 turu rövanş maçında bugün evinde Hes Kablo spor'la karşılaşacak. İlk maç golsüz sonuçlandı. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek. Fenerbahçe 'ın Kayseri maçında as oyuncuları yedek soyunduracak.

Fenerbahçe kupada Kayseri’yi ağırlıyor
Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında bugün evinde Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak. İlk maç golsüz sonuçlandı. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın maçında as oyuncuları yedek soyunduracak.

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