Alex Telles’ten sonra en iyisi!

Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin Denizli önündeki performansı büyük beğeni topladı. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Alex Telles'ten sonra en iyi hücum bekimizi bulduk. Sonunda bizim de bekimiz görerek orta yapabiliyor" ifadesi kullanıldı.
- Spor
- 21.01.2020
- Gazete
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