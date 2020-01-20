Başakşehir'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Medipol Başakşehir yaptığı resmi açıklamada 29 yaşındaki futbolcusu Tunay Torun ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Başakşehir'in yaptığı açıklama şöyle;
'Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.'
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