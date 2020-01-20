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  • 20.01.2020 13:05
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 13:05

Başakşehir'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Son dakika haberine göre yaptığı resmi açıklamada 29 yaşındaki futbolcusu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Başakşehir'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

yaptığı resmi açıklamada 29 yaşındaki futbolcusu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Başakşehir'in yaptığı açıklama şöyle;
'Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.'

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