Trabzon Süper Lig'de 2. yarının ilk maçında Kasımpaşa'yı evinde 6-0'lık skorla devirdi... 90 dakika boyunca maçın hakimi olan Bordo-Mavililer'de açılışı Sosa yaptı. 25. dakikada ceza sahasının hemen dışından muhteşem bir frikik kullanan Tangocu takımını 1-0 öne geçirdi.
PEREİRA'DAN ADRESE TESLİM
27'de Pereira'nın adrese teslim ortasına iyi yükselen Sörloth kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0 29'da Nwakaeme ceza sahası dışından yaptığı mükemmel vuruşla kaleci Fatih'i avladı: 3-0.
NWAKAEME ÖRÜMCEKLERİ ALDI!
Fırtına 2. yarı da durmadı... 55'te Nwakaeme arka direkteki Sörloth'a harika bir pas attı. Norveçli de bu servisi geri çevirmedi: 4-0... 83'te Nwakeme uzak direğe doğru müthiş vurdu: 5-0.
SON 2 HAFTADA 12 GOL ATTILAR
88'de Nwakaeme'nin ortasında Serkan Asan'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu gecenin kahramanlarından Sörloth ağlara gönderdi. Trabzon son iki haftada 12 gol attı.
REKORLARIN ADAMI SÖRLOTH
Karadeniz Fırtınası'nın Norveçli golcüsü Alexander Sörloth henüz 18. haftada rekor kırdı. Kasımpaşa karşısında hat-trick yapan Sörloth, 28 maçta 18 gole ulaşarak kariyer rekoru kırdı. Genç yıldız, Süper Lig'de 15 golle zirvede...
ÇİMŞİR: ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ
Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, Kasımpaşa maçından sonra taraftara mesaj verdi. Genç çalıştırıcı "Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Adım adım gideceğiz. Ayrıca taraftara coşkuları, katılımları nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz" dedi. Çimşir, Trabzon'un başıında çıktığı ilk lig maçında en farklı galibiyet alan hoca oldu.
KAPTAN SOSA'DAN JENERİKLİK GOL
Sosa, Kasımpaşa maçında müthiş bir frikik golüne imza attı. Tangocu, son 5 sezonda 5 büyük ligde en fazla frikik golü atan 3. Arjantinli oyuncu.
YENİ TRANSFER AKYAZI'DA
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Bilal Başacıkoğlu da dünkü maçı izledi. 2.5 yıllık anlaşmaya imza atan genç yıldız sezon sonuna kadar 200 bin Euro alacak.
TRABZONSPOR HARİKA BİR TAKIM
Kasımpaşa maçının yıldızlarından Anthony Nwakaeme, "Takımımı kutlamak istiyorum. Harikaydık. Takım arkadaşlarıma tebrikler. Kale, defans, orta saha, forvet ile harikayız" dedi. Fırtına'nın Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme Kasımpaşa maçında attığı 2 gol le yıldızlaştı.
TAYFUR HAVUTÇU İSTİFA ETTİ!
Trabzon'a 6-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu, görevinden istifa etti. Havutçu, Kasımpaşa'nın başında 5 maçta 4 yenilgi, 1 galibiyet elde etti.
PEREİRA'DAN ADRESE TESLİM
27'de Pereira'nın adrese teslim ortasına iyi yükselen Sörloth kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0 29'da Nwakaeme ceza sahası dışından yaptığı mükemmel vuruşla kaleci Fatih'i avladı: 3-0.
NWAKAEME ÖRÜMCEKLERİ ALDI!
Fırtına 2. yarı da durmadı... 55'te Nwakaeme arka direkteki Sörloth'a harika bir pas attı. Norveçli de bu servisi geri çevirmedi: 4-0... 83'te Nwakeme uzak direğe doğru müthiş vurdu: 5-0.
SON 2 HAFTADA 12 GOL ATTILAR
88'de Nwakaeme'nin ortasında Serkan Asan'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu gecenin kahramanlarından Sörloth ağlara gönderdi. Trabzon son iki haftada 12 gol attı.
REKORLARIN ADAMI SÖRLOTH
Karadeniz Fırtınası'nın Norveçli golcüsü Alexander Sörloth henüz 18. haftada rekor kırdı. Kasımpaşa karşısında hat-trick yapan Sörloth, 28 maçta 18 gole ulaşarak kariyer rekoru kırdı. Genç yıldız, Süper Lig'de 15 golle zirvede...
ÇİMŞİR: ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ
Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, Kasımpaşa maçından sonra taraftara mesaj verdi. Genç çalıştırıcı "Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Adım adım gideceğiz. Ayrıca taraftara coşkuları, katılımları nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz" dedi. Çimşir, Trabzon'un başıında çıktığı ilk lig maçında en farklı galibiyet alan hoca oldu.
KAPTAN SOSA'DAN JENERİKLİK GOL
Sosa, Kasımpaşa maçında müthiş bir frikik golüne imza attı. Tangocu, son 5 sezonda 5 büyük ligde en fazla frikik golü atan 3. Arjantinli oyuncu.
YENİ TRANSFER AKYAZI'DA
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Bilal Başacıkoğlu da dünkü maçı izledi. 2.5 yıllık anlaşmaya imza atan genç yıldız sezon sonuna kadar 200 bin Euro alacak.
TRABZONSPOR HARİKA BİR TAKIM
Kasımpaşa maçının yıldızlarından Anthony Nwakaeme, "Takımımı kutlamak istiyorum. Harikaydık. Takım arkadaşlarıma tebrikler. Kale, defans, orta saha, forvet ile harikayız" dedi. Fırtına'nın Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme Kasımpaşa maçında attığı 2 gol le yıldızlaştı.
TAYFUR HAVUTÇU İSTİFA ETTİ!
Trabzon'a 6-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu, görevinden istifa etti. Havutçu, Kasımpaşa'nın başında 5 maçta 4 yenilgi, 1 galibiyet elde etti.
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