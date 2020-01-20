Kartal ağır yaralı... Beşiktaş 2. yarının ilk maçında Sivasspor'a kendi evinde 2-1 yenilerek yarışta geri düştü. Maçın 7. dakikasında Erdoğan'ın kullandığı frikikte Alman kaleci Karius topa iyi müdahale edemeyince top ağlara gitti. Bu golle Sivasspor deplasmanda Beşiktaş önünde deplasmanda 1-0 öne geçmeyi başardı.
BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI İSYANI
Maçın 22. dakikasında Burak Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem devam dedi. 33'te Burak'ın frikik atışında kaleciden dönen topu tamamlayan Ljajic skoru 1-1 yaptı.
YATABARE YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ
Yatabare 45'te Fatih Aksoy'dan aldığı pasla Karius'un yanından topu ağlara gönderdi ve Sivasspor bu golle 2-1 öne geçti. 62'de Adem Ljajic'in vuruşunda Samassa topu güçlükle çeldi.
UĞUR ÇİFTÇİ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Maçın 67. dakikasında Uğur, Gökhan'a yaptığı müdahale sonucu direkt kırmızı kart gördü. 73'te Atiba'nın vuruşunda kaleci topu kornere attı. Maçı Sivasspor 2-1 kazandı.
TRİBÜNLERDE SERGEN YALÇIN SESLERİ
Beşiktaş'ın Sivasspor'a mağlup olması sonrası taraftarlar Abdullah Avcı'yı protesto etti. Siyah-Beyazlı taraftarların bir kısmı takımın başına geçmesini istedikleri Sergen Yalçın lehine tribünlerde tempo tuttu.
BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK ŞOK YAŞANDI
Sivasspor'a yenilen Beşiktaş maçtan sonra büyük bir şok yaşadı. Siyah-Beyazlı oyuncular başları önde soyunma odasına gitti.
2020 YILINDA 2'NCİ YENİLGİ
Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a yenilen Beşiktaş dün de ligde Sivas'a teslim olarak 2020'deki ikinci resmi maçtan mağlup ayrıldı.
BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI İSYANI
Maçın 22. dakikasında Burak Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem devam dedi. 33'te Burak'ın frikik atışında kaleciden dönen topu tamamlayan Ljajic skoru 1-1 yaptı.
YATABARE YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ
Yatabare 45'te Fatih Aksoy'dan aldığı pasla Karius'un yanından topu ağlara gönderdi ve Sivasspor bu golle 2-1 öne geçti. 62'de Adem Ljajic'in vuruşunda Samassa topu güçlükle çeldi.
UĞUR ÇİFTÇİ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Maçın 67. dakikasında Uğur, Gökhan'a yaptığı müdahale sonucu direkt kırmızı kart gördü. 73'te Atiba'nın vuruşunda kaleci topu kornere attı. Maçı Sivasspor 2-1 kazandı.
TRİBÜNLERDE SERGEN YALÇIN SESLERİ
Beşiktaş'ın Sivasspor'a mağlup olması sonrası taraftarlar Abdullah Avcı'yı protesto etti. Siyah-Beyazlı taraftarların bir kısmı takımın başına geçmesini istedikleri Sergen Yalçın lehine tribünlerde tempo tuttu.
BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK ŞOK YAŞANDI
Sivasspor'a yenilen Beşiktaş maçtan sonra büyük bir şok yaşadı. Siyah-Beyazlı oyuncular başları önde soyunma odasına gitti.
2020 YILINDA 2'NCİ YENİLGİ
Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a yenilen Beşiktaş dün de ligde Sivas'a teslim olarak 2020'deki ikinci resmi maçtan mağlup ayrıldı.
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