Bugünkü
Takvim

, 'ı 10 kişiyle mağlup etti

evinde konuk ettiği önünde Erdoğan’ın golüyle önce geriye düştü. Adem’le eşitliği sağlayan Kartal, Yatabare’nin golüyle devreyi 2-1 geride kapattı. Kartal 2.devre Uğur'un atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi önünde skoru değiştiremedi. Beşiktaş 2020'deki ilk lig maçını kaybederken lider Sivasspor çok önemli bir virajı geçti.

10'un adı 'Yiğido'
Kartal ağır yaralı... Beşiktaş 2. yarının ilk maçında Sivasspor'a kendi evinde 2-1 yenilerek yarışta geri düştü. Maçın 7. dakikasında Erdoğan'ın kullandığı frikikte Alman kaleci Karius topa iyi müdahale edemeyince top ağlara gitti. Bu golle Sivasspor deplasmanda Beşiktaş önünde deplasmanda 1-0 öne geçmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI İSYANI
Maçın 22. dakikasında Burak Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem devam dedi. 33'te Burak'ın frikik atışında kaleciden dönen topu tamamlayan Ljajic skoru 1-1 yaptı.

YATABARE YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ
Yatabare 45'te Fatih Aksoy'dan aldığı pasla Karius'un yanından topu ağlara gönderdi ve Sivasspor bu golle 2-1 öne geçti. 62'de Adem Ljajic'in vuruşunda Samassa topu güçlükle çeldi.



UĞUR ÇİFTÇİ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Maçın 67. dakikasında Uğur, Gökhan'a yaptığı müdahale sonucu direkt kırmızı kart gördü. 73'te Atiba'nın vuruşunda kaleci topu kornere attı. Maçı 2-1 kazandı.

TRİBÜNLERDE SERGEN YALÇIN SESLERİ
Beşiktaş'ın Sivasspor'a mağlup olması sonrası taraftarlar Abdullah Avcı'yı protesto etti. Siyah-Beyazlı taraftarların bir kısmı takımın başına geçmesini istedikleri Sergen Yalçın lehine tribünlerde tempo tuttu.



BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK ŞOK YAŞANDI
Sivasspor'a yenilen maçtan sonra büyük bir şok yaşadı. Siyah-Beyazlı oyuncular başları önde soyunma odasına gitti.

2020 YILINDA 2'NCİ YENİLGİ
Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a yenilen Beşiktaş dün de ligde Sivas'a teslim olarak 2020'deki ikinci resmi maçtan mağlup ayrıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSivasspor, Beşiktaş'ı 10 kişiyle mağlup etti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri