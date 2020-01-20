ING All Star nefes kesti ING All-Star 2020’de Larkin’in Kırmızı Takım’ı, De Colo’nun Beyaz Takım’ını 144-126 yendi. 33 sayı atan İTÜ’lü Goodwin MVP oldu. Sporseverler All- Star heyecanını A Spor ekranlarından yaşadı.

ING All-Star 2020 organizasyonunda Anadolu Efes'ten Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'nun kaptan olduğu Beyaz Takım'ı 144-126 yendi. A Spor'un yayınladığı All Star 2020'nin En Değerli Oyuncusu Kırmızı Takım'dan Archie Goodwin oldu.



KESKİN NİŞANCI MELİH MAHMUTOĞLU

3 Sayı Yarışması'nı Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu, smaç yarışmasını ise Pınar Karşıyaka'dan Onuralp Bitim kazandı.



DEV HEYECAN A SPOR'DA YAŞANDI

Sporseverler All- Star heyecanını A Spor ekranlarından yaşadı.