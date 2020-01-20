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Göztepe farka koştu!

İzmir ekibi kupada yenildiği rakibini ligde 3 farklı yenerek 2. yarıya 3 puanla başladı. İşte Takvim Gazetesi’nin 20 Ocak 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberler…

Göztepe farka koştu!
Süper Lig'de Göztepe, Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. İzmir temsilcisi maça hızlı bir giriş yaptı. Henüz 16. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçen Göz-Göz, 36'da Serdar Gürler ile farkı 2'ye çıkardı. Kapanış golünü ise 45+3'te Soner Aydoğdu kaydetti. Göztepe ile Antalyaspor hafta içinde kupada bir kez daha karşılaşacak.

ÇAYKUR RİZE-G.BİRLİĞİ
Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçı Rize'de oynanacak. 20 puanı bulunan , 18 puanlı G.Birliği'ni ağırlayacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

MİLAN UZATMADA GÜLDÜ
İtalya Ligi'nde Milan, Udinese'yi 3-2 yendi. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 48'de ve 90+3'te Rebic, 71'de Hernandez attı. Udinese'nin golleri Larsen ve Lasagna'dan geldi.

KARTAL'A FİLEDE ŞOK
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Karayolları, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Burhan Felek'te 78 dakika süren karşılaşmanın setleri 18- 25, 18-25, 26-28 bitti.

GENÇLER'E İKİ TAKVİYE
G.BİRLİĞİ pilot takımı Hacettepe'den ikitakviye yaptı. Genç kaleci Burak Çapkınoğlu ile savunma oyuncusu Ömer Alper Tatlısu, ikinci yarıda ile yollarına devam edecek.

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