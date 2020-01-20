Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Rizespor'un golleri 70 ve 85. dakikalarda Skoda'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Karadeniz ekibinin puanı 23'e yükseldi. Gençlerbirliği ise 18 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada kazanılan faul atışında, sağ kanattan Sessegnon'un ceza sahası içerisine ortasında, defansın kafasından seken topa arka direkte Sefa Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.





36. dakikada Polomat'ın ceza yayı üzerine pasında Sessegnon'un bekletmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

39. dakikada Moroziuk'un ara pasında ceza sahası sağ çaprazından içeri girdikten sonra Garmash'ın bekletmeden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.