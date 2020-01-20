Cimbom 2. yarıya iyi başladı... G.Saray konuk ettiği Denizlispor'u 2-1 yenmeyi başardı. Maçın 7. dakikasında Denizlispor'un kazandığı serbest atışta Rodallega'nın vuruşunda top üst direkten döndü. 17'de Emre Akbaba'nın pasında Falcao'nun vuruşunda top Stachowiak'da kaldı.
EMRE AKBABA 1-0 ÖNE GEÇİRDİ
Maçın 26. dakikasında Saracchi'nin ortasında Emre Akbaba topu ağlara gönderdi. Hakem önce ofsayt kararıyla golü vermedi. Ancak VAR kararının ardından G.Saray 1-0'lık üstünlük sağladı.
ÖMER BAYRAM YARARLANAMADI
Karşılaşmanın 45. dakikasında Falcao'nun şutunda top rakipten sekti. Ömer Bayram dönen topa ayağını uzatamadı. 46'da Emre'nin pasında Seri'nin vuruşunda top dışarı gitti.
SEDAT ÖNEMLİ FIRSATI TEPTİ
Seri'nin 57'de verdiği pasta Falcao çok sert vurdu: 2-0. 64'te köşe atışında Muhammet'in vuruşunda fark bire indi: 2-1. Maçı G.Saray 2-1 galip bitirdi.
MARCAO HAFTAYA YOK
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, Denizlispor maçında gördüğü sarı kartla Konya maçında forma giyemeyecek.
MAÇ SONU 3'LÜSÜ LİNNES'TEN
G.Saray'da sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Linnes, dünkü Denizli maçı ile ligdeki hasretine son verdi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Norveçli mücadelesi ile taraftardan alkış aldı. Maç sonu sahanın ortasında 3'lü çektiren Linnes, tribünleri ayağa kaldırdı.
3 SENE SONRA GÜNDÜZ MAÇI
G.Saray Süper Lig'de 3 sezon sonra Türk Telekom Stadı'nda gündüz maçı oynadı. Aslan ligde en son 2016-2017 sezonunda 6. haftada gündüz Antalyaspor'u 3-1 yendi. Aynı zezon Konyaspor'u da gündüz maçında 2-1 yenmişti.
TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK
Türk Telekom Stadı'nda 22 gün sonra maça çıkan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı tribünlerden büyük destek gördü.
SARACCHİ İLK 11'DE OYNADI
G.Saray'ın devre arasında renklerine kattığı Marcelo Saracchi'ye Teknik Direktör Fatih Terim ilk 11'de şans verdi. Lisansı çıkmadığı için kupa maçında yer alamayan genç oyuncu ilk resmi maçına Denizlispor önünde çıktı. Diğer yeni transfer Sekidika ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
EVDE 4. MAÇTIR YENİLGİ YOK
Galatasaray 12. haftada Başakşehir'e yenildikten sonra kendi evinde oynadığı 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom sadece A.Gücü ile berabere kaldı.
FALCAO BOŞ Geçmedi
Galatasaray Denizlispor'u 2-1 yenerken Falcao takımının 2. golünü kaydetti.
EMRE AKBABA 1-0 ÖNE GEÇİRDİ
Maçın 26. dakikasında Saracchi'nin ortasında Emre Akbaba topu ağlara gönderdi. Hakem önce ofsayt kararıyla golü vermedi. Ancak VAR kararının ardından G.Saray 1-0'lık üstünlük sağladı.
ÖMER BAYRAM YARARLANAMADI
Karşılaşmanın 45. dakikasında Falcao'nun şutunda top rakipten sekti. Ömer Bayram dönen topa ayağını uzatamadı. 46'da Emre'nin pasında Seri'nin vuruşunda top dışarı gitti.
SEDAT ÖNEMLİ FIRSATI TEPTİ
Seri'nin 57'de verdiği pasta Falcao çok sert vurdu: 2-0. 64'te köşe atışında Muhammet'in vuruşunda fark bire indi: 2-1. Maçı G.Saray 2-1 galip bitirdi.
MARCAO HAFTAYA YOK
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, Denizlispor maçında gördüğü sarı kartla Konya maçında forma giyemeyecek.
MAÇ SONU 3'LÜSÜ LİNNES'TEN
G.Saray'da sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Linnes, dünkü Denizli maçı ile ligdeki hasretine son verdi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Norveçli mücadelesi ile taraftardan alkış aldı. Maç sonu sahanın ortasında 3'lü çektiren Linnes, tribünleri ayağa kaldırdı.
3 SENE SONRA GÜNDÜZ MAÇI
G.Saray Süper Lig'de 3 sezon sonra Türk Telekom Stadı'nda gündüz maçı oynadı. Aslan ligde en son 2016-2017 sezonunda 6. haftada gündüz Antalyaspor'u 3-1 yendi. Aynı zezon Konyaspor'u da gündüz maçında 2-1 yenmişti.
TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK
Türk Telekom Stadı'nda 22 gün sonra maça çıkan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı tribünlerden büyük destek gördü.
SARACCHİ İLK 11'DE OYNADI
G.Saray'ın devre arasında renklerine kattığı Marcelo Saracchi'ye Teknik Direktör Fatih Terim ilk 11'de şans verdi. Lisansı çıkmadığı için kupa maçında yer alamayan genç oyuncu ilk resmi maçına Denizlispor önünde çıktı. Diğer yeni transfer Sekidika ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
EVDE 4. MAÇTIR YENİLGİ YOK
Galatasaray 12. haftada Başakşehir'e yenildikten sonra kendi evinde oynadığı 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom sadece A.Gücü ile berabere kaldı.
FALCAO BOŞ Geçmedi
Galatasaray Denizlispor'u 2-1 yenerken Falcao takımının 2. golünü kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.