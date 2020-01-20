RODRİGUEZ

M

ilan'da

Ricardo

Rodriguez'in

harcama limitiile ilgili başvurusunukısmen kabul etmesi,ancak mevcutdurumdakulübün transferyapamıyor olmasısol bekiimzasını engelledi.Ancakoyuncudanrahatlatanbir haber geldi.aracılığıylahaber gönderen, "Gelişmeleribiliyorumancak sözümün dearkasındayımbekleyeceğim"dedi.kadro dışı kaldığı öğrenilençalışmalarını tek başına sürdürdüğü ve fizik olarak hazır olduğu bildirildi.aradalimit sorununu aşmak içinbugün resmen başvuracağı bu hafta içinde de sonuç beklendiği öğrenildi.