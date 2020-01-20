TFF'nin Fenerbahçe'nin harcama limiti ile ilgili başvurusunu kısmen kabul etmesi, ancak mevcut durumda Sarı-Lacivertli kulübün transfer yapamıyor olması Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez imzasını engelledi. Ancak İsviçreli oyuncudan Fenerbahçe'yi rahatlatan bir haber geldi.
RODRİGUEZ HER ŞEYİN FARKINDA
Menajer Di Marzio aracılığıyla Fenerbahçe'ye haber gönderen Rodriguez, "Gelişmeleri biliyorum ancak sözümün de arkasındayım Fenerbahçe'yi bekleyeceğim" dedi.
TEK BAŞINA ÇALIŞIYOR
Milan'da kadro dışı kaldığı öğrenilen Ricardo Rodriguez'in çalışmalarını tek başına sürdürdüğü ve fizik olarak hazır olduğu bildirildi.
TAHKİME GİDİLİYOR
Bu arada F.Bahçe'nin limit sorununu aşmak için TFF Tahkim Kurulu'na bugün resmen başvuracağı bu hafta içinde de sonuç beklendiği öğrenildi.
RODRİGUEZ HER ŞEYİN FARKINDA
Menajer Di Marzio aracılığıyla Fenerbahçe'ye haber gönderen Rodriguez, "Gelişmeleri biliyorum ancak sözümün de arkasındayım Fenerbahçe'yi bekleyeceğim" dedi.
TEK BAŞINA ÇALIŞIYOR
Milan'da kadro dışı kaldığı öğrenilen Ricardo Rodriguez'in çalışmalarını tek başına sürdürdüğü ve fizik olarak hazır olduğu bildirildi.
TAHKİME GİDİLİYOR
Bu arada F.Bahçe'nin limit sorununu aşmak için TFF Tahkim Kurulu'na bugün resmen başvuracağı bu hafta içinde de sonuç beklendiği öğrenildi.
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