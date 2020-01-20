FALCAO'YA

Teknik Direktörü, Denizli galibiyetinin ardından konuştu. Terim,ifadelerini kullandı.Muriç'in 2. sarıdan kırmızı görerek cezalı duruma düşmekten kurtulduğunu, bunu dün Marcao'nun da yapabileceği sorusuna ise Terim, "Böyle şeyler aklımızdan geçmez"ayrıca konuyla ilgilidiye konuştu.golüne imza atan, özellikle oyunun son dakikalarında savunmaya yaptığı canla başla katkının ardından taraftarların alkışını aldı. Kolombiyalı yıldız oyuncunun kondisyon olarak da ligin ilk yarısından iyi olduğu görüldü.Terim,'ın transferi için "Herkes ikinci şansı hak eder. Bence Arda'da bunu hak ediyor. Ancak bu sadece teknik bir karar değil. Yönetimin ve camianın da istemesi gerekiyor" dedi.Muriç gördüğü kırmızı kartla Başakşehir maçında cezalı olmaktan kurtulmuştu.