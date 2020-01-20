G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizli galibiyetinin ardından konuştu. Terim, "Bu oyun ileriye umutlu bakmamızı sağlıyor. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Aklımızdan bile geçmez
F.Bahçeli Muriç'in 2. sarıdan kırmızı görerek cezalı duruma düşmekten kurtulduğunu, bunu dün Marcao'nun da yapabileceği sorusuna ise Terim, "Böyle şeyler aklımızdan geçmez" dedi.
O DA CEZASINI ÇEKECEK
Terim ayrıca konuyla ilgili "Bizde böyle bir şey konuşulabilir mi? Yanlış yapan cezasını çeker, o da yanlış yaptı ve cezasını çekecek. Başkaları da bizi ilgilendirmez." diye konuştu.
FALCAO'YA ALKIŞ YAĞMURU
Galatasaray'ın 2. golüne imza atan Radamel Falcao, özellikle oyunun son dakikalarında savunmaya yaptığı canla başla katkının ardından taraftarların alkışını aldı. Kolombiyalı yıldız oyuncunun kondisyon olarak da ligin ilk yarısından iyi olduğu görüldü.
ARDA İKİNCİ ŞANSI HAK EDİYOR
Fatih Terim, Arda Turan'ın transferi için "Herkes ikinci şansı hak eder. Bence Arda'da bunu hak ediyor. Ancak bu sadece teknik bir karar değil. Yönetimin ve camianın da istemesi gerekiyor" dedi.
Muriç gördüğü kırmızı kartla Başakşehir maçında cezalı olmaktan kurtulmuştu.
Aklımızdan bile geçmez
F.Bahçeli Muriç'in 2. sarıdan kırmızı görerek cezalı duruma düşmekten kurtulduğunu, bunu dün Marcao'nun da yapabileceği sorusuna ise Terim, "Böyle şeyler aklımızdan geçmez" dedi.
O DA CEZASINI ÇEKECEK
Terim ayrıca konuyla ilgili "Bizde böyle bir şey konuşulabilir mi? Yanlış yapan cezasını çeker, o da yanlış yaptı ve cezasını çekecek. Başkaları da bizi ilgilendirmez." diye konuştu.
FALCAO'YA ALKIŞ YAĞMURU
Galatasaray'ın 2. golüne imza atan Radamel Falcao, özellikle oyunun son dakikalarında savunmaya yaptığı canla başla katkının ardından taraftarların alkışını aldı. Kolombiyalı yıldız oyuncunun kondisyon olarak da ligin ilk yarısından iyi olduğu görüldü.
ARDA İKİNCİ ŞANSI HAK EDİYOR
Fatih Terim, Arda Turan'ın transferi için "Herkes ikinci şansı hak eder. Bence Arda'da bunu hak ediyor. Ancak bu sadece teknik bir karar değil. Yönetimin ve camianın da istemesi gerekiyor" dedi.
Muriç gördüğü kırmızı kartla Başakşehir maçında cezalı olmaktan kurtulmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.