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Emre Akbaba: Falcao ile birbirimize alışıyoruz!

Geçtiğimiz sezonun 32. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve uzun süre tedavisi devam eden Emre Akbaba 253 gün sonra lig maçına çıktı. 253 gün sonra lig maçına çıkıp gol atan Emre Akbaba, “Falcao ile birbirimize alışıyoruz” dedi.

Falcao ile birbirimize alışıyoruz!
Geçtiğimiz sezonun 32. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve uzun süre tedavisi devam eden Emre Akbaba 253 gün sonra lig maçına çıktı. Bu maçta takımının ilk golünü atan Emre, Falcao ile oynamasının kendisi için çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Birkaç kez ben onu buldum, birkaç kez o beni buldu. Sürekli biriyle beraber oynarsan zaten otomatize oluyorsun. Oynadıkça çok daha iyi olacağım" ifadesini kullandı. Emre Akbaba Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı tupa maçında da takımının rakibi önündeki tek golünü atmıştı.

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