Conor McGregor'dan 40. saniye nakavt UFC dövüşçüsü Conor McGregor, ABD'li rakibi Donald Cerrone'ni 40 saniyede nakavt etti. 1.5 yıl önce Khabib Nurmagomedov'e yenilince kariyerini noktaladığını açıklayan İrlandalı dövüşçü "Daha yapacağım çok şey var" dedi.

UFC dövüşçüsü Conor McGregor, ABD'li rakibi Donald Cerrone'ni 40 saniyede nakavt etti. 1.5 yıl önce Khabib Nurmagomedov'e yenilince kariyerini noktaladığını açıklayan İrlandalı dövüşçü "Daha yapacağım çok şey var" dedi. TÜM MANŞETLER