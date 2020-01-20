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Conor McGregor'dan 40. saniye nakavt

UFC dövüşçüsü Conor McGregor, ABD'li rakibi Donald Cerrone'ni 40 saniyede nakavt etti. 1.5 yıl önce Khabib Nurmagomedov'e yenilince kariyerini noktaladığını açıklayan İrlandalı dövüşçü "Daha yapacağım çok şey var" dedi.

40. saniye nakavt
UFC dövüşçüsü Conor McGregor, ABD'li rakibi Donald Cerrone'ni 40 saniyede nakavt etti. 1.5 yıl önce Khabib Nurmagomedov'e yenilince kariyerini noktaladığını açıklayan İrlandalı dövüşçü "Daha yapacağım çok şey var" dedi.

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