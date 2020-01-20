Conor McGregor'dan 40. saniye nakavt

UFC dövüşçüsü Conor McGregor, ABD'li rakibi Donald Cerrone'ni 40 saniyede nakavt etti. 1.5 yıl önce Khabib Nurmagomedov'e yenilince kariyerini noktaladığını açıklayan İrlandalı dövüşçü "Daha yapacağım çok şey var" dedi.
UFCdövüşçüsü ConorMcGregor,ABD'li rakibi Donald Cerrone'ni 40saniyede nakavt etti. 1.5 yıl önce KhabibNurmagomedov'e yenilince kariyerininoktaladığını açıklayan İrlandalı dövüşçü"Daha yapacağım çok şey var" dedi.
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