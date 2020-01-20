Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. 20.00'de başlayan ve Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapıyor. Dördümcü hakem ise Yakup Özhan. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Çaykur Rizepor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Mattias, Polomat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sefa, Sio