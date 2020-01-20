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  • 20.01.2020 20:14
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 20:14

- | CANLI ANLATIM

'de 18. haftanın kapanış maçında , 'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği | CANLI

'de 18. haftanın kapanış maçında , 'ni konuk ediyor.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. 20.00'de başlayan ve Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapıyor. Dördümcü hakem ise Yakup Özhan. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER
Çaykur Rizepor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Mattias, Polomat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sefa, Sio

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