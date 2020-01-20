Akılla duygu karıştı Sivas yenilgisi nedeniyle taraftarlardan özür dileyen Abdullah Avcı, “Akılla duygunun karıştığı bir oyundu. Kazanma duygusu, aklının önüne geçebiliyor” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçı sonrası aldıkları mağlubiyet sebebiyle taraftarlardan özür diledi. İç sahada taraftarın da desteğiyle kazanmayı çok istediklerini belirten Avcı, "Kazanma duygusu, aklının önüne geçebiliyor. Akılla duyguyu karıştırdığımız bir maçtı" dedi.



VAR'A GİDEBİLİRDİ

Burak Yılmaz'ın ilk yarıda penaltı beklediği pozisyonla ilgili ise Avcı, "Hakem en azından VAR'a gidebilirdi. N'Koudou'ya çaldığı faulün hemen hemen aynısıydı" ifadelerini kullandı.



ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇOK ERKEN

Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, Beşiktaş galibiyeti sonrası, "Henüz şampiyonluk konuşmak için çok erken. Maç maç ilerliyoruz" diye konuştu.



ELNENY GÖZTEPE MAÇINDA CEZALI

Beşiktaşlı oyunculardan Gökhan Gönül, Elneny, Burak Yılmaz ve Necip Uysal Sivasspor karşılaşması öncesi sarı kartta ceza sınırındaydı. Bu oyunculardan Muhammed Elneny kart görünce Göztepe maçında forma giyemeyecek.

