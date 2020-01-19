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  • 19.01.2020 22:41
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 22:41

Roma, 'in de gol attığı maçta Genoa'yı 3-1 yendi

'nin (Serie A) 20. haftasında Roma, milli futbolcu 'in gol attığı karşılaşmada deplasmanda Genoa'yı 3-1 mağlup etti.

Cengiz attı Roma deplasmanda kazandı!

'nin (Serie A) 20. haftasında Roma, deplasmanda Genoa'yı 3-1 mağlup etti.

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan müsabakaya, konuk takım hızlı başladı ve 6. dakikada milli futbolcu 'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Cengiz'in bu sezonki 2. golü oldu.

İlk yarının son anlarında, 44. dakikada Genoalı Davide Biraschi'nin topu kendi ağlarına göndererek, Roma'nın farkı 2'ye çıkarmasını sağladı: 2-0.

Bu golden bir dakika sonra ise Genoa'nın golcüsü Goran Pandev, farkı bire indiren gole imzasını attı: 2-1. Pandev'in golü, ilk yarının da skorunu belirledi.

Maçın ikinci yarısında, ev sahibi takım, yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Konuk ekip, 74. dakikada 'nun golüyle skoru 3-1'e getirdi.

MERT ÇETİN 84. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Roma forması giyen bir diğer milli futbolcu , 84. dakikada Davide Santon'un yerine oyuna dahil olurken, karşılaşmada ilk golü atan Cengiz Ünder ise 88. dakikada, yerini Bruno Peres'e bıraktı.

Mücadelede başka gol olmayınca, başkent takımı, Genoa'yı deplasmanda 3-1 yenerek, puanını 38'e çıkardı.

Genoa ise bu sezonki 12. yenilgisini alarak, 14 puanda kaldı.

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