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, 'in 2. yarısındaki ilk maçında sahasında 'yi ağırlayacak. Cimbom'da yeni transferler Saracchi ve Sekidika da forma giyecek.

Galatasaray’ın rakibi Denizli
G.Saray ligde 2. yarının ilk maçında 'yi ağırlayacak. Yeni transferler Saracchi ve Sekidika da forma giyecek.

ONYEKURU TABURCU OLDU
G.Saray, sıtma tedavisi gören Onyekuru'nun taburcu olduğunu ve kan değerleri düzelene kadar evde istirahat edeceğini açıkladı

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