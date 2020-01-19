Galatasaray’ın rakibi Denizli

G.Saray ligde 2. yarının ilk maçında Denizli'yi ağırlayacak. Yeni transferler Saracchi ve Sekidika da forma giyecek.
ONYEKURU TABURCU OLDU
G.Saray, sıtma tedavisi gören Onyekuru'nun taburcu olduğunu ve kan değerleri düzelene kadar evde istirahat edeceğini açıkladı
ONYEKURU TABURCU OLDU
G.Saray, sıtma tedavisi gören Onyekuru'nun taburcu olduğunu ve kan değerleri düzelene kadar evde istirahat edeceğini açıkladı
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