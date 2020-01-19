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Başkanı : için Terim’den istek gelmedi

, yeni üyeler için düzenlenen berat töreninde konuştu. Cengiz, " ile 'ta görüştük, kendisine 'yı sordum. 'Bir şey olsa size getiririz' dedi. Daha sonra toplantısı için bir araya geldik ama Arda'nın A'sı bile gündeme gelmedi" diye konuştu.

Arda için Terim’den istek gelmedi
Mustafa Cengiz, yeni üyeler için düzenlenen berat töreninde konuştu. Cengiz, "Fatih Terim ile 31 Aralık'ta görüştük, kendisine Arda'yı sordum. 'Bir şey olsa size getiririz' dedi. Daha sonra toplantısı için bir araya geldik ama Arda'nın A'sı bile gündeme gelmedi" diye konuştu.

Rizespor maçındaki hakem hatalarına değinen Cengiz, "Rize maçında yüreğim burkuldu" dedi.

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