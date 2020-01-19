Mustafa Cengiz, yeni üyeler için düzenlenen berat töreninde konuştu. Cengiz, "Fatih Terim ile 31 Aralık'ta görüştük, kendisine Arda'yı sordum. 'Bir şey olsa size getiririz' dedi. Daha sonra transfer toplantısı için bir araya geldik ama Arda'nın A'sı bile gündeme gelmedi" diye konuştu.
Rizespor maçındaki hakem hatalarına değinen Cengiz, "Rize maçında yüreğim burkuldu" dedi.
Rizespor maçındaki hakem hatalarına değinen Cengiz, "Rize maçında yüreğim burkuldu" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.