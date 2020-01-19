BaşkanıGaziantep FK maçı sonrası flaş sözler... Transfer yapmalarının şu an için mümkün olmadığını söyleyen Koç, "TFF harcama limiti ile ilgili başvurumuzu kısmen kabul etti, kısmen kabul etmedi. Eski hesaplamadan başka şeyleri eksilttiler"