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Başkanı maçı sonrası itiraf etti: Şu an yapamıyoruz

Başkanı , maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Koç, “ harcama limiti ile ilgili başvurumuzu kısmen kabul etti, kısmen etmedi. Şu an yapamıyoruz. Tahkim’den kararın döneceğini umuyoruz" dedi.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Gaziantep FK maçı sonrası flaş sözler... Transfer yapmalarının şu an için mümkün olmadığını söyleyen Koç, "TFF harcama limiti ile ilgili başvurumuzu kısmen kabul etti, kısmen kabul etmedi. Eski hesaplamadan başka şeyleri eksilttiler"

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