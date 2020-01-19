Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Gaziantep FK maçı sonrası flaş sözler... Transfer yapmalarının şu an için mümkün olmadığını söyleyen Koç, "TFF harcama limiti ile ilgili başvurumuzu kısmen kabul etti, kısmen kabul etmedi. Eski hesaplamadan başka şeyleri eksilttiler"
- Spor
- 19.01.2020
- Gazete
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Gaziantep maçı sonrası itiraf etti: Şu an transfer yapamıyoruz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gaziantep maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Koç, “TFF harcama limiti ile ilgili başvurumuzu kısmen kabul etti, kısmen etmedi. Şu an transfer yapamıyoruz. Tahkim’den kararın döneceğini umuyoruz" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Gaziantep FK maçı sonrası flaş sözler... Transfer yapmalarının şu an için mümkün olmadığını söyleyen Koç, "TFF harcama limiti ile ilgili başvurumuzu kısmen kabul etti, kısmen kabul etmedi. Eski hesaplamadan başka şeyleri eksilttiler"
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