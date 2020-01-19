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, maçıyla birlikte çok zorlu bir döneme başlıyor

2. yarıya maçıyla start verecek. Ardından ve Rize deplasmanlarına çıkılacak. 21'inci hafta 'i ağırlayacak. Devamında ise ve maçları var.

Kartal'da zorlu seri
Beşiktaş Sivasspor maçıyla birlikte 2. yarının startını verecek. Siyah- Beyazlı takım lider Sivas'ı yendiği takdirde aradaki puan farkını 4'e indirecek. Böylece şampiyonluk yarışına ciddi biçimde ağırlığını koyacak.

YENİLGİ HALİNDE FARK ARTACAK
Beşiktaş önünde yenildiği takdirde rakibinin 10 puan gerisine düşecek. Böylece yarışta geri kalacak. Sivas maçından sonra ve deplasmanlarına gidecek.



HEPSİ DE BİRBİRİNDEN ZORLU
Kartal 2 deplasmanın ardından 'i ağırlayacak. Bu maçtan sonra da ile deplasmanda 'la da iç sahada oynayacak. Bu maçlar Beşiktaş'ın kaderini belli edecek.

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET
Beşiktaş lider 'u Vodafone Park'ta ağırlayacak. 'da cezalı Ruiz'in yanı sıra sakat olan Lens ve Dorukhan oynamayacak.



AVCI'DAN KANATLARA ÖZEL GÖREV
Beşiktaş , Sivas maçında Diaby ve N'Koudo'ya güveniyor.
Beşiktaş, Sivasspor maçı öncesi son idmanı dün yaptı. Teknik Direktör Abdullah Avcı kanatlarda görev vermeyi düşündüğü Diaby ve N'Koudou ile özel olarak ilgilendi. 2 oyuncudan sık sık orta yapmalarını isteyen Avcı uyarılarda bulundu.

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