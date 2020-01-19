Beşiktaş Sivasspor maçıyla birlikte 2. yarının startını verecek. Siyah- Beyazlı takım lider Sivas'ı yendiği takdirde aradaki puan farkını 4'e indirecek. Böylece şampiyonluk yarışına ciddi biçimde ağırlığını koyacak.
YENİLGİ HALİNDE FARK ARTACAK
Beşiktaş Sivas önünde yenildiği takdirde rakibinin 10 puan gerisine düşecek. Böylece yarışta geri kalacak. Beşiktaş Sivas maçından sonra Göztepe ve Çaykur Rize deplasmanlarına gidecek.
HEPSİ DE BİRBİRİNDEN ZORLU
Kartal 2 deplasmanın ardından Gaziantep'i ağırlayacak. Bu maçtan sonra da Başakşehir ile deplasmanda Trabzon'la da iç sahada oynayacak. Bu maçlar Beşiktaş'ın kaderini belli edecek.
BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET
Beşiktaş lider Sivasspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak. Kartal'da cezalı Ruiz'in yanı sıra sakat olan Lens ve Dorukhan oynamayacak.
AVCI'DAN KANATLARA ÖZEL GÖREV
Beşiktaş Teknik Direktörü, Sivas maçında Diaby ve N'Koudo'ya güveniyor.
Beşiktaş, Sivasspor maçı öncesi son idmanı dün yaptı. Teknik Direktör Abdullah Avcı kanatlarda görev vermeyi düşündüğü Diaby ve N'Koudou ile özel olarak ilgilendi. 2 oyuncudan sık sık orta yapmalarını isteyen Avcı uyarılarda bulundu.
YENİLGİ HALİNDE FARK ARTACAK
Beşiktaş Sivas önünde yenildiği takdirde rakibinin 10 puan gerisine düşecek. Böylece yarışta geri kalacak. Beşiktaş Sivas maçından sonra Göztepe ve Çaykur Rize deplasmanlarına gidecek.
HEPSİ DE BİRBİRİNDEN ZORLU
Kartal 2 deplasmanın ardından Gaziantep'i ağırlayacak. Bu maçtan sonra da Başakşehir ile deplasmanda Trabzon'la da iç sahada oynayacak. Bu maçlar Beşiktaş'ın kaderini belli edecek.
BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET
Beşiktaş lider Sivasspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak. Kartal'da cezalı Ruiz'in yanı sıra sakat olan Lens ve Dorukhan oynamayacak.
AVCI'DAN KANATLARA ÖZEL GÖREV
Beşiktaş Teknik Direktörü, Sivas maçında Diaby ve N'Koudo'ya güveniyor.
Beşiktaş, Sivasspor maçı öncesi son idmanı dün yaptı. Teknik Direktör Abdullah Avcı kanatlarda görev vermeyi düşündüğü Diaby ve N'Koudou ile özel olarak ilgilendi. 2 oyuncudan sık sık orta yapmalarını isteyen Avcı uyarılarda bulundu.
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