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Aytemiz Alanya gol olup yağdı

, 'u 5-1 mağlup etti. İlk yarıyı 38'de Tzavellas'ın golüyle 1-0 önde kapatan Alanya, 2. yarıda 59'da Bakasetas, 62'de Cisse, 84 ve 90+2'de Fernandes ile goller buldu. . 'nin tek sayısı 87'de Henrique'den geldi. 45+2'de kırmızı gören Kvrzic, Kayseri'yi 10 kişi bıraktı.

Aytemiz Alanya gol olup yağdı
Alanyaspor, 'u 5-1 mağlup etti. İlk yarıyı 38'de Tzavellas'ın golüyle 1-0 önde kapatan Alanya, 2. yarıda 59'da Bakasetas, 62'de Cisse, 84 ve 90+2'de Fernandes ile goller buldu. . 'nin tek sayısı 87'de Henrique'den geldi. 45+2'de kırmızı gören Kvrzic, Kayseri'yi 10 kişi bıraktı.

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