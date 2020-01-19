Aytemiz Alanya gol olup yağdı

Alanyaspor, Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. İlk yarıyı 38'de Tzavellas'ın golüyle 1-0 önde kapatan Alanya, 2. yarıda 59'da Bakasetas, 62'de Cisse, 84 ve 90+2'de Fernandes ile goller buldu. . Kayseri'nin tek sayısı 87'de Henrique'den geldi. 45+2'de kırmızı gören Kvrzic, Kayseri'yi 10 kişi bıraktı.
- Spor
- 19.01.2020
- Gazete
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