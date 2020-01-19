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, 'de ikinci yarının ilk maçında sahasında 'u 4-1 yendi. Turuncu-Lacivertliler ligdeki galibiyet serisini de 3'e yükseltti.

Başakşehir doludizgin
Başakşehir, 'de ikinci yarının ilk maçında sahasında 'u 4-1 yendi. Turuncu-Lacivertliler ligdeki galibiyet serisini de 3'e yükseltti. 'in maçtaki gollerini 22'de Visca, 27'de , 34'te İrfan Can ve 41'de Mahmut kaydetti.

SON 3 MAÇTA 13 GOL
Konuk ekibin maçtaki tek sayısı ise 64'te Jahovic'ten geldi. Yeni 'yı 4 golle geçen Başakşehir, Süper Lig'deki son 3 maçında rakip fileleri 13 kez sarsarak önemli bir istasitiğe de imza attı.

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