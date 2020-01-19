Başakşehir doludizgin

Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında sahasında Yeni Malatyaspor'u 4-1 yendi. Turuncu-Lacivertliler ligdeki galibiyet serisini de 3'e yükseltti. Başakşehir'in maçtaki gollerini 22'de Visca, 27'de Demba Ba, 34'te İrfan Can ve 41'de Mahmut kaydetti.
SON 3 MAÇTA 13 GOL
Konuk ekibin maçtaki tek sayısı ise 64'te Jahovic'ten geldi. Yeni Malatya'yı 4 golle geçen Başakşehir, Süper Lig'deki son 3 maçında rakip fileleri 13 kez sarsarak önemli bir istasitiğe de imza attı.
SON 3 MAÇTA 13 GOL
Konuk ekibin maçtaki tek sayısı ise 64'te Jahovic'ten geldi. Yeni Malatya'yı 4 golle geçen Başakşehir, Süper Lig'deki son 3 maçında rakip fileleri 13 kez sarsarak önemli bir istasitiğe de imza attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.