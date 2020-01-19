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Aslan’ın aklı fikri Wanyama’da! onu çok istiyor...

, ’yı etmek için ile önümüzdeki hafta kritik bir toplantı yapacak... , Kenyalı yıldız için ısrarcı...

Aslan’ın aklı fikri Wanyama’da


G.Saray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Cimbom, kadro dışı bırakılan ve kendisine takım arayan Steven Nzonzi'nin yerine Tottenham'ın Kenyalı 6 numarası Victor Wanyama'yı düşünüyor. Bilindiği gibi transferde ısrarcı olan Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Tottenham'ın hocası Mourinho'dan oyuncuyu istemişti.

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