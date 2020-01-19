G.Saray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Cimbom, kadro dışı bırakılan ve kendisine takım arayan Steven Nzonzi'nin yerine Tottenham'ın Kenyalı 6 numarası Victor Wanyama'yı düşünüyor. Bilindiği gibi transferde ısrarcı olan Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Tottenham'ın hocası Mourinho'dan oyuncuyu istemişti.
- Spor
- 19.01.2020
- Gazete
Aslan’ın aklı fikri Wanyama’da! Fatih Terim onu çok istiyor...
Galatasaray, Victor Wanyama’yı transfer etmek için Tottenham ile önümüzdeki hafta kritik bir toplantı yapacak... Fatih Terim, Kenyalı yıldız için ısrarcı...
G.Saray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Cimbom, kadro dışı bırakılan ve kendisine takım arayan Steven Nzonzi'nin yerine Tottenham'ın Kenyalı 6 numarası Victor Wanyama'yı düşünüyor. Bilindiği gibi transferde ısrarcı olan Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Tottenham'ın hocası Mourinho'dan oyuncuyu istemişti.
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