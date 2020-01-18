Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan müjdeli haber geldi.
Sarı kırmızılı takım, yaptığı paylaşımda Nijeryalı futbolcunun taburcu olduğunu açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Henry Onyekuru tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncumuzun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecektir."
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