Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 18.01.2020 17:47
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 17:47

Son dakika haberi... 'dan son dakika açıklaması!

Son dakika haberi... , sıtma hastalığına yakalanan 'nun taburcu olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada '"Henry Onyekuru tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncumuzun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

G.Saray'dan son dakika Onyekuru açıklaması!

Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan müjdeli haber geldi.

Sarı kırmızılı takım, yaptığı paylaşımda Nijeryalı futbolcunun taburcu olduğunu açıkladı. 'dan yapılan açıklama şu şekilde;

" tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncumuzun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecektir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika haberi... Galatasaray'dan son dakika Henry Onyekuru açıklaması!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri