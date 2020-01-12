Onyekuru 6 hafta yok Cimbom'da Onyekuru depremi yaşanıyor... Ara transfer döneminde Galatasaray'a geri dönen Sarı- Kırmızılı futbolcunun sıtma nedeniyle takımından 6 hafta uzak kalacağı öğrenildi. Bu gelişme Galatasaray'da büyük şoka neden olurken Nijeryalı yıldızın tedavisi tam gaz devam ediyor.

Cimbom'da Onyekuru depremi yaşanıyor... Ara transfer döneminde Galatasaray'a geri dönen Sarı- Kırmızılı futbolcunun sıtma nedeniyle takımından 6 hafta uzak kalacağı öğrenildi. Bu gelişme Galatasaray'da büyük şoka neden olurken Nijeryalı yıldızın tedavisi tam gaz devam ediyor.



TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Nijeryalı futbolcu Onyekuru'nun tedavisi devam ederken bu gelişme yeni sezon öncesi Terim'in moralini bozdu. TÜM MANŞETLER