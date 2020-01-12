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Onyekuru 6 hafta yok

Cimbom'da Onyekuru depremi yaşanıyor... Ara transfer döneminde Galatasaray'a geri dönen Sarı- Kırmızılı futbolcunun sıtma nedeniyle takımından 6 hafta uzak kalacağı öğrenildi. Bu gelişme Galatasaray'da büyük şoka neden olurken Nijeryalı yıldızın tedavisi tam gaz devam ediyor.

Onyekuru 6 hafta yok
Cimbom'da Onyekuru depremi yaşanıyor... Ara transfer döneminde Galatasaray'a geri dönen Sarı- Kırmızılı futbolcunun sıtma nedeniyle takımından 6 hafta uzak kalacağı öğrenildi. Bu gelişme Galatasaray'da büyük şoka neden olurken Nijeryalı yıldızın tedavisi tam gaz devam ediyor.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Nijeryalı futbolcu Onyekuru'nun tedavisi devam ederken bu gelişme yeni sezon öncesi Terim'in moralini bozdu.

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