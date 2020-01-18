33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda Türk boksörlerden 4 altın madalya

33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası tamamlanırken, Türk boksörler 4 altın madalya kazandı.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 5 gün süren organizasyonda 19 ülkeden 160'a yakın sporcu madalya mücadelesi verdi.

Türkiye, organizasyonu 4 altının yanı sıra 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tamamladı.

KADINLARDA 8 MADALYA

Türk sporcular kadınlarda başarılı bir performans gösterdi ve 4 altın madalya aldı.

51 kiloda iki Türk boksörün mücadelesinde Hatice Akbaş'ı yenen Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazandı. 60 kiloda Esra Yıldız Cezayirli Khelif Imane'yi, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli Moğol Shinetsetseg Uranbileg'i ve 75 kiloda Şennur Demir yine Moğol Myagmarjargal Munkhbat'ı yenerek altın madalya elde etti.

Kadınlar 57 kiloda Aycan Güldağı ise Belaruslu Helina Bruvevich'e mağlup olarak ikincilikte kaldı.

Bu arada kadınlar 57 kiloda Esra Özyol ile 60 kiloda Satı Burcu bronz madalyanın sahibi oldu.

ERKEKLER GÜMÜŞTE KALDI

Türk sporcular final mücadelesinde gümüşte kaldı.

Artı 91 kiloda Mehmetcan Işık, Danimarkalı rakibi Morten Givskov'a, 81 kiloda Mehmet Nadir Ünal ise Cezayirli Houmri Muhammed'e mağlup olarak gümüş madalya aldı.

63 kiloda sakatlığı nedeniyle final maçına çıkamayan Tuğrulhan Erdemir de gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde 52 kiloda Samet Gümüş, 57 kiloda Hakan Doğan, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler ve 81 kiloda Berk Düzenli bronz madalya aldı.

TURNUVANIN ENLERİ

Kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu, turnuvanın en teknik boksörü seçilirken, Busenaz Sürmeneli de organizasyonun en dövüşken, Cezayirli Khelif Imane en sportmen sporcu oldu.

Erkeklerde ise Mehmetcan Işık en dövüşken, Tuğrulhan Erdemir en teknik boksör ödülüne layık görüldü.

İranlı Omid Ahmadisafa da turnuvanın en sportmen sporcusu seçildi.