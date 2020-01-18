Dorukhan Toköz’e yeni sözleşme!

Beşiktaş, sözleşmesi 2021 Haziran'da bitecek olan Dorukhan Toköz'un mukavelesini 2024 yılına kadar uzatıyor. Dorukhan'ın maaşı yıllık 1 milyon Euro'ya çıkarılacak.
MUHAYER OKTAY GİRESUN'DA
Beşiktaş 20 yaşındaki oyuncusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiraladı.
MUHAYER OKTAY GİRESUN'DA
Beşiktaş 20 yaşındaki oyuncusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiraladı.
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