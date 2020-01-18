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’e yeni sözleşme!

, sözleşmesi 'da bitecek olan 'un mukavelesini 2024 yılına kadar uzatıyor. Dorukhan'ın maaşı yıllık 1 milyon 'ya çıkarılacak.

Dorukhan Toköz’e yeni sözleşme!
Beşiktaş, sözleşmesi 'da bitecek olan 'un mukavelesini 2024 yılına kadar uzatıyor. Dorukhan'ın maaşı yıllık 1 milyon 'ya çıkarılacak.

MUHAYER OKTAY GİRESUN'DA
Beşiktaş 20 yaşındaki oyuncusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiraladı.

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