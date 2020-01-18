Carlos Sainz 3. kez şampiyonluğa ulaştı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi'nde heyecan sona erdi. Suudi Arabistan'da büyük bir rekabete sahne olan otomobil kategorisinde Sainz üçüncü şampiyonluğuna ulaştı. Kamyonda ise Kamaz Master pilotu Andrey Karginov zirveyi kimseye kaptırmadı.
RONALDO: ENES ÜNAL DAHA FAZLA GOL ATMALI
Real Valladolid Kulüp Başkanı eski futbolcu Ronaldo Nazario, takımın golcü ismi Enes Ünal'dan çok memnun olduklarını söyledi. Brezilyalı efsane, milli futbolcudan beklentisini "Daha fazla gol" olarak açıkladı. Milli futbolcu Enes Ünal, "Ronaldo gerçekten çok sıcakkanlı, çok iyi biri ve çok iyi bir başkan" dedi.
RED BULL HOMERUN İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Red Bull Homerun, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerini ele geçirmeye hazırlanıyor. 8 Şubat Cumartesi günü binlerce kayak ve snowboard sever, aynı anda Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de hem spor yapacak hem de eğlencenin tadını çıkarak. Türkiye'de ilk kez yapılacak organizaslonun sponsoru Audi..
YUNUS MALLI U. BERLİN'DE
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Union Berlin, Wolfsburg'dan milli futbolcu Yunus Mallı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
ALTAY TAKVİYE YAPTI
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Gaziantep FK forması giyen Kerim Avcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Kerim Avcı Süper Lig kariyerinde 154 resmi maçta 41 gole imza attı.
HAYDAR YILMAZ ANTEP'TE
Süper Lig ekiplerinde Gaziantep Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan kaleci Haydar Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Açıklamada Hayder için "Hoşgeldin" başlığı kullanıldı
SİVASSPOR İSTANBUL'DA
Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, dün uçakla İstanbul'a gitti. Sivasspor, İStanbul'a 1 gün erken gelmeyi tercih etti.
RONALDO: ENES ÜNAL DAHA FAZLA GOL ATMALI
Real Valladolid Kulüp Başkanı eski futbolcu Ronaldo Nazario, takımın golcü ismi Enes Ünal'dan çok memnun olduklarını söyledi. Brezilyalı efsane, milli futbolcudan beklentisini "Daha fazla gol" olarak açıkladı. Milli futbolcu Enes Ünal, "Ronaldo gerçekten çok sıcakkanlı, çok iyi biri ve çok iyi bir başkan" dedi.
RED BULL HOMERUN İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Red Bull Homerun, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerini ele geçirmeye hazırlanıyor. 8 Şubat Cumartesi günü binlerce kayak ve snowboard sever, aynı anda Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de hem spor yapacak hem de eğlencenin tadını çıkarak. Türkiye'de ilk kez yapılacak organizaslonun sponsoru Audi..
YUNUS MALLI U. BERLİN'DE
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Union Berlin, Wolfsburg'dan milli futbolcu Yunus Mallı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
ALTAY TAKVİYE YAPTI
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Gaziantep FK forması giyen Kerim Avcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Kerim Avcı Süper Lig kariyerinde 154 resmi maçta 41 gole imza attı.
HAYDAR YILMAZ ANTEP'TE
Süper Lig ekiplerinde Gaziantep Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan kaleci Haydar Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Açıklamada Hayder için "Hoşgeldin" başlığı kullanıldı
SİVASSPOR İSTANBUL'DA
Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, dün uçakla İstanbul'a gitti. Sivasspor, İStanbul'a 1 gün erken gelmeyi tercih etti.
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