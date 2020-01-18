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ezdi geçti

doludizgin yoluna devam ediyor.... , Euroleague'in 20. hafta maçında sahasında 'u 101-74 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla üst üste 5., toplamda ise 17. galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes ezdi geçti
Anadolu Efes doludizgin yoluna devam ediyor.... , Euroleague'in 20. hafta maçında sahasında Asvel Lyon'u 101-74 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla üst üste 5., toplamda ise 17. galibiyetini elde etti. Efes müthiş bir tempo ile oynadığı maçta ilk devreyi 60-45 önde bitirdi.

LARKİN ŞOV...
İkinci devrede de üstünlüğü bırakmayan temsilcimiz parkeden 27 sayı farkla galip ayrıldı. Larkin kaydettiği 29 sayıyla maçın en skoreri oldu

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