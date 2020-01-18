Anadolu Efes ezdi geçti

Anadolu Efes doludizgin yoluna devam ediyor.... Lacivert- Beyazlılar, THY Euroleague'in 20. hafta maçında sahasında Asvel Lyon'u 101-74 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla üst üste 5., toplamda ise 17. galibiyetini elde etti. Efes müthiş bir tempo ile oynadığı maçta ilk devreyi 60-45 önde bitirdi.
LARKİN ŞOV...
İkinci devrede de üstünlüğü bırakmayan temsilcimiz parkeden 27 sayı farkla galip ayrıldı. Larkin kaydettiği 29 sayıyla maçın en skoreri oldu
LARKİN ŞOV...
İkinci devrede de üstünlüğü bırakmayan temsilcimiz parkeden 27 sayı farkla galip ayrıldı. Larkin kaydettiği 29 sayıyla maçın en skoreri oldu
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