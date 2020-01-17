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Vergi dairesine lisansı engelledi

G.Saray'ın vergi dairesine 60 milyon TL borcu olduğu öğrenildi. Yeni ler Sarrachi, Onyekuru ve Sekida'nın lisansı bu paralar ödenince çıkarılacak.

Vergi dairesine borç lisansı engelledi
G.Saray'ın vergi dairesine 60 milyon TL borcu olduğu öğrenildi. Yeni ler Sarrachi, Onyekuru ve Sekida'nın lisansı bu paralar ödenince çıkarılacak.

KAZIMCAN KARATAŞ'A 500 BİN TL ÖNERİLDİ
G.Saray, Altay'ın 17 yaşındaki oyuncusu için kulübüne 500 bin TL önerdi. Ancak Altay bu rakamı kabul etmedi.

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