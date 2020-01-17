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  • 17.01.2020 19:15
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 19:21

Son dakika: , 'ın sözleşmesini uzattı!

Son dakika haberi... , genç futbolcusu 'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı.  Babacan, A takımla 3 maçında forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray imzayı attırdı!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşması sezon sonunda bitecek 19 yaşındaki Atalay ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.

Denizlispor'dan 2013'te amatör olarak transfer edilen ve 2017'de profesyonel sözleşme imzalanan , A takımla 3 maçında forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

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