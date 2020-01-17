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Diagne ’a geldi

'ün kamp kadrosunda yer almayan ve bonservisi 'da bulunan , dün 'a geldi. Yıldız golcü bu sezon 12 maçta 4 gol atmıştı.

Diagne İstanbul’a geldi
Club Brugge'ün kamp kadrosunda yer almayan ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Mbaye Diagne, dün 'a geldi. Yıldız golcü bu sezon 12 maçta 4 gol atmıştı.

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