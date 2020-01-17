Diagne İstanbul’a geldi

Club Brugge'ün kamp kadrosunda yer almayan ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Mbaye Diagne, dün İstanbul'a geldi. Yıldız golcü bu sezon 12 maçta 4 gol atmıştı. Club Brugge'ün kamp kadrosunda yer almayan ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Mbaye Diagne, dün İstanbul'a geldi. Yıldız golcü bu sezon 12 maçta 4 gol atmıştı.
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