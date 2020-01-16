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  • 17.01.2020 00:51
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 00:51

önce gol attı, sonra oyundan atıldı

İspanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden 'da forma giyen , takımına galibiyeti getiren golü attıktan sonra gördü.

Emre Çolak önce attı, sonra atıldı

Ligin 23. haftasında sahasında Racing Santander'i ağırlayan , rakibini 2-1 mağlup ederken, karşılaşmaya milli futbolcu damga vurdu.

İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI KART
Bu sezon ilk kez forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 54. dakikada attığı golle takımına üç puanı getirdi. Golün ardından kale arkası tribüne giderek sevincini taraftarlarla paylaşan Emre Çolak, ikinci sarı karttan görerek oyun dışında kaldı.

Coruna basınında yer alan değerlendirmede, "Emre ilk maçında takımının galibiyetine liderlik etti. Ama Türk futbolcu hem en iyi hem de en kötü yüzünü gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

Emre Çolak, 19 Ocak Pazar günü takımının Cadiz ile sahasında oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Deportivo La Coruna, ligde 21 puanla 21. sırada yer alıyor.

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