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Seri: daha çok çalışağım

maçı sonrası konuşan G.Saraylı Seri, "Kazanabileceğimiz bir maçtı ama berabere kaldık. Performansımı artırmak için daha çok çalışacağım. Şimdi lige dönüp maçına odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Seri: daha çok çalışağım
Çaykur Rizespor maçı sonrası konuşan G.Saraylı Seri, "Kazanabileceğimiz bir maçtı ama berabere kaldık. Performansımı artırmak için daha çok çalışacağım. Şimdi lige dönüp maçına odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

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