Seri: daha çok çalışağım

Çaykur Rizespor maçı sonrası konuşan G.Saraylı Seri, "Kazanabileceğimiz bir maçtı ama berabere kaldık. Performansımı artırmak için daha çok çalışacağım. Şimdi lige dönüp Denizli maçına odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor maçı sonrası konuşan G.Saraylı Seri, "Kazanabileceğimiz bir maçtı ama berabere kaldık. Performansımı artırmak için daha çok çalışacağım. Şimdi lige dönüp Denizli maçına odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.
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