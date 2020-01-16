Mesut’tan F.Bahçe sorusuna yanıt: Gelecek için heyecanlıyım
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transferi için yöneltilen soruya, "Arsenal'deki kontratımdan memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, gelecek konusunda ben de heyecanlıyım" yanıtını verdi.
Arsenal'inyıldızı Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transferi için yöneltilen soruya, "Arsenal'deki kontratımdan memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, gelecek konusunda ben de heyecanlıyım" yanıtını verdi.
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