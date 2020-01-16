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Mesut’tan F.Bahçe sorusuna yanıt: Gelecek için heyecanlıyım

'in yıldızı , 'ye i için yöneltilen soruya, "Arsenal'deki kontratımdan memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, gelecek konusunda ben de heyecanlıyım" yanıtını verdi.

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