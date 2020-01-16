Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe getirilen Hüseyin Çimşir takımın başında ilk resmi sınavına bugünkü Denizli maçıyla çıkacak. Bordo- Mavili hocaya camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
CAMİANIN ETRAFINDA BİRLEŞİLSİN
Taraftara da seslenen Çimşir, "Kimseden taraf olmasınlar. Taraf olacakları yer Trabzonspor'dur. Bu camianın etrafında birleşsinler. Bu oyuncu da olur antrenör de olur dedi.
ÖN YARGILI OLMAMAK GEREKİR
Ön yargılı olunmamasını isteyen Çimşir, "Yapamaz edemez demek kötüdür. Doğru bir yol değildir, niye çünkü benim potansiyelimi bilmiyorlar. Koşulsuz kayıtsız destek şart" diye konuştu.
ÇİMŞİR'İN İLK SINAVI
Yıllarca Trabzonspor forması giyen Hüseyin Çimşir teknik direktör olarak bugün ilk resmi sınavına çıkacak.
TRABZON KUPADA DENİZLİ ÖNÜNDE
Trabzonspor Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında bugün Denizlispor'u konuk edecek. Maç saat 20.30'da başlayacak. Ayrıca bugün Antalya-Göztepe maçları oynanacak.
CAMİANIN ETRAFINDA BİRLEŞİLSİN
Taraftara da seslenen Çimşir, "Kimseden taraf olmasınlar. Taraf olacakları yer Trabzonspor'dur. Bu camianın etrafında birleşsinler. Bu oyuncu da olur antrenör de olur dedi.
ÖN YARGILI OLMAMAK GEREKİR
Ön yargılı olunmamasını isteyen Çimşir, "Yapamaz edemez demek kötüdür. Doğru bir yol değildir, niye çünkü benim potansiyelimi bilmiyorlar. Koşulsuz kayıtsız destek şart" diye konuştu.
ÇİMŞİR'İN İLK SINAVI
Yıllarca Trabzonspor forması giyen Hüseyin Çimşir teknik direktör olarak bugün ilk resmi sınavına çıkacak.
TRABZON KUPADA DENİZLİ ÖNÜNDE
Trabzonspor Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında bugün Denizlispor'u konuk edecek. Maç saat 20.30'da başlayacak. Ayrıca bugün Antalya-Göztepe maçları oynanacak.
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