Bugünkü
Takvim

taraftarlara çağrıda bulundu! "Taraf olacakları yer "

’un yeni hocası maçı öncesi taraftarı birlik ve beraberliğe davet etti. Çimşir, “Kimseden taraf olmasınlar. Taraf olacak yer Trabzon”dedi.

Taraf olacakları yer Trabzon
Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe getirilen Hüseyin Çimşir takımın başında ilk resmi sınavına bugünkü Denizli maçıyla çıkacak. Bordo- Mavili hocaya camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

CAMİANIN ETRAFINDA BİRLEŞİLSİN
Taraftara da seslenen Çimşir, "Kimseden taraf olmasınlar. Taraf olacakları yer spor'dur. Bu camianın etrafında birleşsinler. Bu oyuncu da olur antrenör de olur dedi.



ÖN YARGILI OLMAMAK GEREKİR
Ön yargılı olunmamasını isteyen Çimşir, "Yapamaz edemez demek kötüdür. Doğru bir yol değildir, niye çünkü benim potansiyelimi bilmiyorlar. Koşulsuz kayıtsız destek şart" diye konuştu.

ÇİMŞİR'İN İLK SINAVI
Yıllarca forması giyen teknik direktör olarak bugün ilk resmi sınavına çıkacak.



TRABZON KUPADA DENİZLİ ÖNÜNDE
Trabzonspor Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında bugün spor'u konuk edecek. Maç saat 20.30'da başlayacak. Ayrıca bugün Antalya-Göztepe maçları oynanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriHüseyin Çimşir taraftarlara çağrıda bulundu! "Taraf olacakları yer Trabzon"
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri