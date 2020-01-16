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'nin mesaisi başladı

, FK ile cumartesi günü oynayacağı lig maçının hazırlıklarına dün start verdi. Antrenmana Aralık ayında sakatlanan Sloven oyuncu da katıldı. Fenerbahçe , geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmanda yer alamadı.

Gaziantep mesaisi başladı
Fenerbahçe, FK ile cumartesi günü oynayacağı lig maçının hazırlıklarına dün start verdi. Antrenmana Aralık ayında sakatlanan Sloven oyuncu Miha Zajc da katıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmanda yer alamadı.



ZAFER POZU VERDİLER
'de futbolcular antrenmandan sonra objektiflere zafer pozu verdiler.





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