Fenerbahçe, Gaziantep FK ile cumartesi günü oynayacağı lig maçının hazırlıklarına dün start verdi. Antrenmana Aralık ayında sakatlanan Sloven oyuncu Miha Zajc da katıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmanda yer alamadı.
ZAFER POZU VERDİLER
Fenerbahçe'de futbolcular antrenmandan sonra objektiflere zafer pozu verdiler.
ZAFER POZU VERDİLER
Fenerbahçe'de futbolcular antrenmandan sonra objektiflere zafer pozu verdiler.
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