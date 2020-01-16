F.Bahçe'de Ricardo Rodriguez transfer için gözler TFF'ye çevrilmiş durumda. Harcama limitini aştığı gerekçesiyle şu an transfer yapamayan Sarı- Lacivertliler, iki özel banka ile yaptığı borç yapılandırmasını TFF'ye sunacak. TFF'den Fener'e onay gelirse transfere başlanacak.
60 MİLYON TL ARTIYA GEÇİLECEK
Şu an için harcama limitini aşmış olan Fenerbahçe, yapılandırma onaylanırsa bütçede 60 milyon TL artıya geçecek. Yönetim bu durumda Milanlı Rodriguez'in transferini açıklayacak.
MİLAN'LA SON GÖRÜŞME YAPILDI
Rodriguez'e PSV de talip olurken, Fenerbahçe dün Milan ile Milano'da bir görüşme gerçekleştirdi. Rodriguez'in de kararını Fenerbahçe'den yana kullanmasıyla iki taraf el sıkıştı.
FALLETTE'NİN DE KADERİ TFF'DE
Fenerbahçe TFF'den onay alması halinde bir süre önce renklerine bağladığı Simon Falette'nin de lisansını çıkaracak. Olumsuz bir durumda ise iki transfer de zora girecek.
60 MİLYON TL ARTIYA GEÇİLECEK
Şu an için harcama limitini aşmış olan Fenerbahçe, yapılandırma onaylanırsa bütçede 60 milyon TL artıya geçecek. Yönetim bu durumda Milanlı Rodriguez'in transferini açıklayacak.
MİLAN'LA SON GÖRÜŞME YAPILDI
Rodriguez'e PSV de talip olurken, Fenerbahçe dün Milan ile Milano'da bir görüşme gerçekleştirdi. Rodriguez'in de kararını Fenerbahçe'den yana kullanmasıyla iki taraf el sıkıştı.
FALLETTE'NİN DE KADERİ TFF'DE
Fenerbahçe TFF'den onay alması halinde bir süre önce renklerine bağladığı Simon Falette'nin de lisansını çıkaracak. Olumsuz bir durumda ise iki transfer de zora girecek.
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