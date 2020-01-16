Bugünkü
Takvim

’in ısrarı! Yönetimle toplantı yapacak...

Başkanı ’in ine soğuk baktığı için , kısa süre içinde yönetimle toplantı yapacak. Terim, deneyimli oyuncunun alınması için talepte bulunacak...

Terim’in Arda ısrarı!
G.Saray'da Başkan ile teknik direktör arasında krize sebep olan Arda Turan i gündemdeki sıcaklığını koruyor. Cimbom'un teknik patronu Fatih Terim'in, Cengiz'in Arda'ya soğuk bakmasına rağmen deneyimli oyuncunun alınması için yönetimden talepte bulunacağı öğrenildi.



Terim ayrıca yabancı kontenjanın dolu olması ve yerli rotasyonunun kısıtlı olması sebebiyle Arda'nın takıma faydalı olacağını yönetime iletecek.

ARDA HABER BEKLİYOR
Terim'in alınmasını istediği Arda'nın transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. 'la boş mukavele imzalamaya hazır olan Arda Turan, 9 yıl sonra Parçalı'yı yeniden giyebilir.



ÖZEL HOCA İLE ÇALIŞIYOR
'den ayrılan , özel hoca eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli oyuncu G.Saray'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFatih Terim’in Arda Turan ısrarı! Yönetimle toplantı yapacak...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri