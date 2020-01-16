Alanya avantajı kaptı

Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Ev sahibi takımın gollerini Welinton, Fernandes ve Cisse kaydederken Kasımpaşa'nın tek golünü Thiam attı. Alanya'da Welinton 62'de kırmızı kart gördü. Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Ev sahibi takımın gollerini Welinton, Fernandes ve Cisse kaydederken Kasımpaşa'nın tek golünü Thiam attı. Alanya'da Welinton 62'de kırmızı kart gördü.
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