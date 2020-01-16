Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Rizespor maçının hakemine sert sözlerle yüklendi. İptal edilen gollerinde hakemin VAR'a gitmesinin doğru olduğunu söyleyen Terim, "Penaltıda da VAR'a gitsene kardeşim. VAR, sen de çağırsana güzel kardeşim" ifadeleriyle Halis Özkahya'yı ve VAR hakemini eleştirdi.
Galatasaray'ın Emre Mor ile bulduğu golün iptal olması sonrası Fatih Terim, soyunma odasına gitti.
GOL İPTAL OLDU TERİM ÇILDIRDI
Galatasaray'ın Emre Mor ile bulduğu golün iptal olması sonrası Fatih Terim, soyunma odasına gitti.
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