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’den ’ya isyan: Penaltıda da VAR’a gitsene!

'ın teknik patronu , Rizespor maçının hakemine sert sözlerle yüklendi. İptal edilen gollerinde hakemin VAR'a gitmesinin doğru olduğunu söyleyen Terim, "Penaltıda da VAR'a gitsene kardeşim. VAR, sen de çağırsana güzel kardeşim" ifadeleriyle 'yı ve VAR hakemini eleştirdi.

Penaltıda da VAR’a gitsene!
Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Rizespor maçının hakemine sert sözlerle yüklendi. İptal edilen gollerinde hakemin VAR'a gitmesinin doğru olduğunu söyleyen Terim, "Penaltıda da VAR'a gitsene kardeşim. VAR, sen de çağırsana güzel kardeşim" ifadeleriyle Halis Özkahya'yı ve VAR hakemini eleştirdi.

GOL İPTAL OLDU TERİM ÇILDIRDI
Galatasaray'ın Emre Mor ile bulduğu golün iptal olması sonrası , soyunma odasına gitti.

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