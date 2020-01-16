teknik patronu, Rizespor maçının hakemine sert sözlerle yüklendi. İptal edilen gollerinde hakemin VAR'a gitmesinin doğru olduğunu söyleyen Terim, "VAR, sen de çağırsana güzel kardeşim" ifadeleriyle

Emre Morile bulduğu golüniptal olması sonrası Fatih Terim , soyunmaodasınagitti.