Dedikoduya kulak asmam

F.Bahçe Beko koçu Obradovic, istifa haberleriyle ilgili olarak, "Bunların hepsi dedikodu. Ben hayatım boyunca dedikodulara kulak asmadım yani bunlarla ilgilenmiyorum. F.Bahçe taraftarına teşekkür ediyorum" dedi.
F.Bahçe Beko koçu Obradovic, istifa haberleriyle ilgili olarak, "Bunlarınhepsi dedikodu. Ben hayatım boyunca dedikodulara kulak asmadım yani bunlarla ilgilenmiyorum. F.Bahçetaraftarına teşekkürediyorum" dedi.
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