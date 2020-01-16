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Dedikoduya kulak asmam

F.Bahçe  koçu Obradovic, istifa haberleriyle ilgili olarak, "Bunların hepsi dedikodu. Ben hayatım boyunca dedikodulara kulak asmadım yani bunlarla ilgilenmiyorum. F.Bahçe taraftarına teşekkür ediyorum" dedi.

Dedikoduya kulak asmam
F.Bahçe koçu Obradovic, istifa haberleriyle ilgili olarak, "Bunların hepsi dedikodu. Ben hayatım boyunca dedikodulara kulak asmadım yani bunlarla ilgilenmiyorum. F.Bahçe taraftarına teşekkür ediyorum" dedi.

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