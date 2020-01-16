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Kulüp Başkanı : yapamayacağız

Kulüp Başkanı ’den taraftarı üzecek haber... Çebi, ’nin kararı sebebiyle yapamayacaklarını söyledi. Beşiktaş’ın ceza alacağı bir işe giremeyeceklerini söyleyen Çebi, “Transferde hile hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaşız” ifadesini kullandı.

Çebi: Transfer yapamayacağız
Kulüp Başkanı 'den taraftarı üzecek haber... Çebi, 'nin kararı sebebiyle yapamayacaklarını söyledi. Beşiktaş'ın ceza alacağı bir işe giremeyeceklerini söyleyen Çebi, "Transferde hile hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaşız" ifadesini kullandı.



GUILHERME SUYA DÜŞTÜ
TFF'nin harcama limidine takılan Beşiktaş'ta büyük bir şok yaşandı. Anlaşma sağlandığı söylenen Guilherme'nin transferi gerçekleşmedi.

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