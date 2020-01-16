Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'den taraftarı üzecek haber... Çebi, TFF'nin kararı sebebiyle transfer yapamayacaklarını söyledi. Beşiktaş'ın ceza alacağı bir işe giremeyeceklerini söyleyen Çebi, "Transferde hile hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaşız" ifadesini kullandı.
GUILHERME SUYA DÜŞTÜ
TFF'nin harcama limidine takılan Beşiktaş'ta büyük bir şok yaşandı. Anlaşma sağlandığı söylenen Guilherme'nin transferi gerçekleşmedi.
GUILHERME SUYA DÜŞTÜ
TFF'nin harcama limidine takılan Beşiktaş'ta büyük bir şok yaşandı. Anlaşma sağlandığı söylenen Guilherme'nin transferi gerçekleşmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.