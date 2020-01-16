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Adım adım ’ya! 'de her an 'den uçabilir

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle e kaynak arayaşında olan 'de her an 'den uçabilir. Sarı-Lacivertliler’de genç yıldız İtalyan ekibi ile anlaşmak üzere. Fener, transferden 3.5 milyon Euro kazanacak.

ADIM ADIM BRESCIA’YA!
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle e kaynak arayaşında olan Fenerbahçe'de Miha Zajc her an 'den uçabilir. Geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibi , Fenerbahçe'ye Zajc için ilgi mektubu göndermişti. Ancak bu sırada genç oyuncunun sakatlığı bulunuyordu. Fenerbahçe resmi internet sitesinden dün Zajc'ın ağırlıkta olduğu idman fotoğrafları paylaşıldı. Bu fotolarla Zajc'ın iyi durumda olduğu mesajı verildi. Sarı-Lacivertliler, genç yıldızı 3.5 milyon Euro'ya elden çıkartacak ve transfere de önemli bir kaynak yaratmış olacak.

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