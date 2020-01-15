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  • 15.01.2020 17:43
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 17:43

BB Erzurumspor- maçı 11'leri belli oldu!

son 16 turunda heyecan devam ediyor... BB Erzurumspor maçı ile bu akşam iki takım Türkiye kupası mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Erzurumspor-Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu!

son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak hazırlıklarını tamamladı.

İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Kayacan, Osman, Merthan, Hasan, Ba, Batuhan, Yusuf Emre, İbrahim, Juju, Rashad, Oltan

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Oğuzhan, Necip Uysal, Elneny, Diaby, Nkoudou, Umut Nayir

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic katılmadı.

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