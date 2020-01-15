Bugünkü
Takvim

Kıskançlık! Matthijs de Ligt'ın 'ı görmezden gelmesi tepki çekti...

, Inter gibi dünyanın en önemli takımları ’a ‘geçmiş olsun’ mesajı attı… Ronaldo başta olmak üzere tüm takım da ‘Kardeşim, daha da güçleneceksin’ dediği Merih’i görmezden gelen tek kişi takım arkadaşı Matthijs de Ligt, tepki çekti…

Kıskançlık
Roma maçında sakatlanan ve çapraz bağları kopan milli futbolcu için birçok kulüp ve yıldız oyuncu geçmiş olsun mesajı gönderirken, takım arkadaşı Matthijs de Ligt'in Merih'e geçmiş olsun demek yerine bir diğer takım arkadaşı Bonucci ile fotoğrafını paylaşması tepki çekti. Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı yayınlamayan takım arkadaşı Matthijs de Ligt'e tepki çığ gibi büyüdü. Hatta bazı takım arkadaşları, dünkü antrenman öncesi Matthijs de Ligt'i eleştirdi. 85 milyon euroya gelmesine rağmen Merih tarafından kesilen Matthijs de Ligt'in kıskançlık nedeniyle bu tavır içinde olduğu belirtildi.

MERİH 6-7 AY YOK
, kötü haberi açıkladı. Ameliyat olan milli gururumuz Merih Demiral'ın sahalara dönüş süresinin 6-7 ayı bulacağını bildirdi.



RONALDO'NUN PAYLAŞIMI
Ronaldo, Merih Demiral paylaşımı ile gönülleri fethetti.



DE LIGT'IN PAYLAŞIMI
Juventus'un 85 milyon euroluk fiyaskosu Matthijs de Ligt, paylaşımına gelen tepkilere sessiz kalmayı tercih etti.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKıskançlık! Matthijs de Ligt'ın Merih Demiral'ı görmezden gelmesi tepki çekti...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri