Roma maçında sakatlanan ve çapraz bağları kopan milli futbolcu Merih Demiral için birçok kulüp ve yıldız oyuncu geçmiş olsun mesajı gönderirken, takım arkadaşı Matthijs de Ligt'in Merih'e geçmiş olsun demek yerine bir diğer takım arkadaşı Bonucci ile fotoğrafını paylaşması tepki çekti. Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı yayınlamayan takım arkadaşı Matthijs de Ligt'e tepki çığ gibi büyüdü. Hatta bazı takım arkadaşları, dünkü antrenman öncesi Matthijs de Ligt'i eleştirdi. 85 milyon euroya gelmesine rağmen Merih tarafından kesilen Matthijs de Ligt'in kıskançlık nedeniyle bu tavır içinde olduğu belirtildi.
MERİH 6-7 AY YOK
Juventus, kötü haberi açıkladı. Ameliyat olan milli gururumuz Merih Demiral'ın sahalara dönüş süresinin 6-7 ayı bulacağını bildirdi.
RONALDO'NUN PAYLAŞIMI
Ronaldo, Merih Demiral paylaşımı ile gönülleri fethetti.
DE LIGT'IN PAYLAŞIMI
Juventus'un 85 milyon euroluk fiyaskosu Matthijs de Ligt, paylaşımına gelen tepkilere sessiz kalmayı tercih etti.
MERİH 6-7 AY YOK
Juventus, kötü haberi açıkladı. Ameliyat olan milli gururumuz Merih Demiral'ın sahalara dönüş süresinin 6-7 ayı bulacağını bildirdi.
RONALDO'NUN PAYLAŞIMI
Ronaldo, Merih Demiral paylaşımı ile gönülleri fethetti.
DE LIGT'IN PAYLAŞIMI
Juventus'un 85 milyon euroluk fiyaskosu Matthijs de Ligt, paylaşımına gelen tepkilere sessiz kalmayı tercih etti.
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