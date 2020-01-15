Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın 2. gününde açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Hatalarla yüzleşip sorunları çözeceğiz. Bu tür birliktelikleri biz inşallah sürekli hale getireceğiz. Camiayla bir araya gelecek, dertlerimiz sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi konuşacağız. İletişimi güçlü kılarak, sporun da ruhuna uygun şekilde ülkemizin marka değerini inşallah yukarılara taşıyacağız" dedi.
HEM İDARİ HEM DE MALİ!
Bakan Kasapoğlu, hem idari hem de mali anlamda disipline edilmiş bir anlayışı Türk futbolunda hakim kılacaklarını söyledi.
YENİ YASA HAZIRLANIYOR!
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Liglerdeki tüm sorunlar masaya yatırıldı. Yeni kulüpler yasası için veriler elde ettik. Önümüzdeki aylarda meclise sunacağız" dedi.
SEPİL: DEVAMI GELECEK
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, toplantı sonunda, "Özellikle stratejik konuların neler olduğu ve burada yapılması gereken değişiklikler tartışıldı. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalarımız sürecek. Çok iyi sonuçlar çıkacak" ifadesini kullandı.
HEM İDARİ HEM DE MALİ!
Bakan Kasapoğlu, hem idari hem de mali anlamda disipline edilmiş bir anlayışı Türk futbolunda hakim kılacaklarını söyledi.
YENİ YASA HAZIRLANIYOR!
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Liglerdeki tüm sorunlar masaya yatırıldı. Yeni kulüpler yasası için veriler elde ettik. Önümüzdeki aylarda meclise sunacağız" dedi.
SEPİL: DEVAMI GELECEK
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, toplantı sonunda, "Özellikle stratejik konuların neler olduğu ve burada yapılması gereken değişiklikler tartışıldı. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalarımız sürecek. Çok iyi sonuçlar çıkacak" ifadesini kullandı.
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